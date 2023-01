Beterbiev apunta a la unificación con Bivol “Cada pelea es diferente. Es una preparación diferente. Y el peleador también es diferente”, dijo el campeón unificado de peso semipesado del WBC/WBO/IBF, Artur Beterbiev (19-0, 19 KOs) después de derrotar a Anthony Yarde (23-3, 22 KOs) el sábado por la noche en Londres. “No puedo decir que hice una pelea muy mala. Pero si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría mejor. Pero me siento bien. Para ser honesto, me preparé para todos los golpes que dio. Por eso podría volver. Es porque esperábamos esos golpes. “Todo el mundo puede golpear fuerte a este nivel. Y Anthony también lo hizo. Pero es joven. Me convertí en profesional a los 28 años. Tiene tiempo. Espero que le vaya bien en el futuro. Quiero a [Dmitry] Bivol. Ahora mismo, es todo. En esa pelea, tendremos cuatro cinturones. Creo que es una pelea realmente buena”. ¿Golden Boy y Terence Crawford se uniran ? Resultados desde Inglewood, California Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.