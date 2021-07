Resultados desde Guadalajara Una nueva serie de boxeo comenzó el sábado por la noche en el Foro Sur GDL en Jalisco, México. Promocionada por Makina Promotions (Courtney Frye / CEO), esta fue la primera entrega de un acuerdo de un año / nueve eventos con Televisa y Sky Sports transmitiendo los eventos. La transmisión se transmitirá una semana después en cada una de las cadenas. El estelar de 10 asaltos vio al invicto Jesús Saracho (9-0, 8 KOs) de Guanajuato, México, dar un paso en la clase y dominar a Edwing Davilla (21-2, 13 KOs) de Aguascalientes, Aguascalientes, México por unanimidad. decisión. Saracho, de 19 años, manejado por Ray Frye, derribó a Davilla dos veces con golpes al cuerpo en las rondas dos y ocho en camino a la victoria. Los puntajes oficiales de la pelea favorecieron a Saracho 80-71 dos veces y 79-72. Saracho ganó los títulos de peso ligero vacantes latinos de la NABA y la OMB y ahora espera tener las 15 mejores consideraciones del ranking mundial. En el co-estelar, el poder invicto golpeó a Jonathan Fierro (10-0, 9 KOs) TKOd Ricardo “Tanque” Rojas Ramirez (11-5, 8 KOs) a 1:27 de la primera ronda. Completando la cartelera: James Browning vs TKO 1 Victor Contreras 6 asaltos pesos súper pluma Luis Gallegos KOT 3 Jorge E. De Lara 4 asaltos pesos súper pluma Emiliano Moreno KOT 1 Edgar Daniel González 4 asaltos pesos súper ligeros Larenzrez Reynolds KOT 1 Ivan Joel Najera 4 asaltos pesos semipesados Leonel Moreno KOT 2 Oscar Trujillo 8 asaltos pesos ligeros Bryan Rico TKO 3 Abraham Ibarra 6 asaltos pesos ligeros Yair Morelos KOT 4 Jesús Ricardo Pérez 4 asaltos pesos welter David Anco TKO 3 Oscar Fuentes 4 rondas pesos súper pluma Elifelet Gonzalez KOT 2 Gerardo Avila 4 asaltos pesos ligeros Edgar Palacios KOT 1 Yael Arévalo 4 asaltos pesos superligeros Cesar Cena KOT 2 Jonathan Delgado 4 asaltos pesos welter Antonio Serna KOT 2 Omar Torres 4 rounds peso welter Alan Ayala TKO 3 Rafael Herrera 4 asaltos pesos superligeros Jose Angel Garcia KO 2 Isaq Lopez 6 rounds Juan Flores KO 3 Javier Martinez 4 asaltos pesos súper gallo Rivera noquea a Fernández en eliminatoria de la AMB en California

