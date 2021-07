Pacquiao comienza a entrenar en EEUU para Spence La leyenda del ring, Manny Pacquiao, comenzó hoy su primer campo de entrenamiento en EE. UU. En casi dos años y parecía que retomó justo donde lo dejó cuando destronó al campeón de peso welter de la AMB, Keith Thurman, el 20 de julio de 2019, marcando al campeón defensor con su primera derrota. A un día de llegar de Filipinas, Manny comenzó el día con una carrera matutina de cinco millas y mil abdominales. Antes de dirigirse al Wild Card Boxing Club, en Hollywood, para su sesión de entrenamiento vespertino con el entrenador del Salón de la Fama Freddie Roach, Manny recibió una prueba aleatoria de drogas de VADA (Asociación Voluntaria Antidopaje) en su casa. Una vez en Wild Card, Manny y Freddie comenzaron la sesión de gimnasio de casi tres horas con nueve rondas en los guantes, y cada golpe explotaba como un petardo del 4 de julio. Manny y el invicto campeón de peso welter del WBC y la FIB Errol “The Truth” Spence se enfrentarán en un enfrentamiento por el campeonato de gran éxito que encabeza un pago por evento de FOX Sports el sábado 21 de agosto desde T-Mobile Arena en Las Vegas. “Si así es como Manny golpea con el desfase horario, es posible que necesite unos guantes nuevos con un acolchado más grueso para nuestras próximas sesiones”, dijo Freddie. “Estuvo increíblemente listo para su primer día. Golpeó fuerte con buena potencia. Después de todos estos años, todavía me sorprende la gran condición en la que se encuentra cuando llega al campo de entrenamiento. Después de viajar por todo el mundo ayer, se dedicó un día completo aquí: guantes, bolsa de velocidad, boxeo en la sombra, todo funciona. La mejor parte fue al final cuando se levantó la camisa para mostrarme su paquete de seis y dijo: Freddie, todavía estoy aquí ”. “Errol Spence es una pelea muy difícil para mí; quizás el más difícil de mi carrera ”, dijo Manny. “Pero he sido un desvalido toda mi vida. Estoy acostumbrado a eso. Por eso trabajo tan duro. Pero el amor y las oraciones de mis conciudadanos filipinos y filipinos de todo el mundo me sostienen e inspiran. Lucho por la gloria de nuestra nación y por los desamparados en todas partes “. Zurdo Ramírez hace su debut en Golden Boy el viernes Resultados desde Guadalajara

