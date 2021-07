Zurdo Ramírez hace su debut en Golden Boy el viernes Por Miguel Maravilla El ex campeón mundial de peso súper mediano Gilberto “Zurdo” Ramírez (41-0, 27 KOs) regresa al ring el viernes por la noche para enfrentarse al peso semipesado cubano Sullivan Barrera (22-3, 14 KOs) en el Estadio Banc of California en Los Ángeles. vivir en DAZN. Ramírez hará su debut en Golden Boy Promotions ya que ha sido el peleador mexicano que ha pasado desapercibido en los últimos años. “Va a ser una gran noche de boxeo con los fanáticos en las gradas. Siempre me ha gustado pelear aquí. Espero una pelea explosiva. Ambos saldremos adelante. A la gente le gusta ver peleas explosivas y eso es lo que vamos a ofrecer. Estoy haciendo todo lo que puedo en el campamento para asegurarme de ganar ”, dijo Ramírez. Con su campamento terminado y terminado, Ramírez y su nuevo entrenador Julian Chua tuvieron una sólida preparación en Brickhouse Boxing Club en North Hollywood, California. Ramírez también peleó con el invicto peso súper mediano David Benavidez en preparación para esta pelea. “Estoy listo. Mi campo de entrenamiento fue muy bien, trabajamos duro, tengo un buen sparring con David Benavidez ”, dijo Ramírez sobre su preparación. Después de haber ganado su primer título mundial en abril de 2016, Ramírez derrotó a Arthur Abraham por decisión unánime para ganar el título súper mediano de la OMB. Ramírez defendió con éxito el título cinco veces cuando peleó su última pelea con Top Rank en abril de 2019 cuando se fue el año pasado en el verano. “Solo espero con ansias este nuevo capítulo en mi carrera”, dijo Ramírez. Peleando como agente libre, Ramírez ganó un nocaut técnico en el décimo asalto sobre Alfonso López en Galveston, Texas en su última pelea mientras promovía su propia pelea bajo Zurdo Promotions. “Estoy ansioso y emocionado de volver al ring. Estoy ansioso por encabezar esta cartelera ”, dijo Ramírez. Ramírez habló sobre su primera pelea bajo la bandera de Golden Boy Promotions cuando firmó un contrato de múltiples peleas a principios de este año en marzo sobre otros promotores Matchroom, y PBC esto es lo que tenía que decir. “Después de varias discusiones, Golden Boy Promotions tuvo más sentido y me sentí como los mejores socios para mí”, dijo Gilberto Ramirez. “Estoy feliz de estar con Golden Boy. Me uní a ellos porque Oscar De La Hoya es mi ídolo. Lo he estado observando desde que era niño. Además, él es una leyenda, y eso es lo que yo también quiero ser. Juntos podemos hacer que eso suceda. Me siento como parte de la familia Golden Boy, Oscar ha ganado muchos títulos mundiales y me gustaría agregar un título en 175 para Golden Boy ”. Su búsqueda de un título en peso semipesado comienza con Sullivan Barrera, un retador en dos ocasiones al título mundial que se ha enfrentado a jugadores como el futuro miembro del salón de la fama Andre Ward, y al actual campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol. Para Barrera, esta será su primera pelea en más de dos años, ya que peleó por última vez en junio de 2019, dejando caer una decisión ante Jesse Hart. “Con 175 libras. Me siento bien y pertenezco a esta categoría de peso ”, dijo Ramírez. “El objetivo es ganar todos los títulos mundiales en 175”, La lista de campeones de peso semipesado incluye algunos nombres notables de Rusia, CMB, el campeón de la FIB Arthur Beterbiev y el campeón de la AMB Dmitry Bivol también de Rusia, así como el campeón de la OMB Joe Smith Jr. de Nueva York. “Ellos entendieron los objetivos y las agendas que tengo, y tengo plena fe en Oscar”, dijo Ramírez en su búsqueda por ganar títulos en el peso semipesado. “Tengo que cuidar a Barrera el 9 de julio y ya está”, agregó Barrera. Con las restricciones levantadas y los eventos deportivos de regreso a la normalidad, Ramírez peleará en un gran escenario en la casa del LAFC Soccer Club. Zurdo busca impresionar a los fanáticos de las peleas del sur de California que estarán disponibles. “Me siento agradecido y feliz de estar peleando el 9 de julio. Será una noche increíble. Habrá muchos latinos y muchos mexicanos apoyando. Me ha dado una motivación adicional ”, dijo Ramírez. “Estoy emocionado de estar en el ring rodeado de una multitud. El lugar estará completamente abierto. Puedo planear salir victorioso y por supuesto renunciar a la bandera mexicana ”, concluyó Ramírez. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla @SouthernCalBox Pacquiao comienza a entrenar en EEUU para Spence

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.