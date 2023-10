Resultados desde Florida El múltiples veces retador al título mundial Pablo César Cano (35-8-1, 25 KOs) detuvo a Zachary Ochoa (21-4, 7 KOs) en el sexto asalto de una pelea de peso súper ligero en el Whitesands Events Center en Plant City, Florida. Canó casi consigue una detencion en el segundo asalto. En el tercer asalto, Canó sacudió a Ochoa con un gancho de izquierda. En el sexto asalto, Canó, de 34 años, parecía agotado, pero de repente derribó a Ochoa con una combinación de izquierda/derecha y logró detenerlo con su ataque de seguimiento. El tiempo era 1:57. En un choque entre pesos ligeros invictos, el super prospecto panameño, José “El Magnifico” Núñez (16-0-2, 7 KOs) ganó por decisión unánime en diez asaltos sobre Omar Salcido (17-1, 12 KOs). Núñez derribó a Salcido en el tercer asalto. En un salvaje séptimo asalto, Núñez derribó a Salcido, luego Salcido derribó a Núñez justo antes de que sonara la campana. Las puntuaciones fueron 95-90, 98-87, 98-89. Cómo se llegó a estas puntuaciones es uno de los nuevos misterios del universo. El peso súper pluma José Arellano (11-1, 6 KOs) propinó la segunda derrota consecutiva ante Óscar Álvarez (9-2, 7 KOs) de 6’4 por decisión unánime en ocho asaltos. Álvarez, de 20 años, quien ostenta un increíble récord amateur de 665-12, fue superado por Álvarez, aunque también conectó algunos buenos tiros. Las puntuaciones fueron 77-75, 78-74, 79-73. Zurdo Ramírez-Smith sera por eliminatoria de la AMB Like this: Like Loading...

