Ginjiro Shigeoka vence a Valladares y unifica cinturones de 105 libras de la FIB Por Joe Koizumi El invicto zurdo japonés, campeón mínimo interino de la FIB Ginjiro Shigeoka (10-0-1NC, 8 KOs) vencio de forma impresionantemente al campeón regular de la FIB Daniel Valladares (27-4-1-1NC, 15 KOs) a los 2:15 del quinto round para unificar los cinturones de la FIB el sábado en Tokio, Japón. Ginjiro rápidamente derribó a Daniel en el primer asalto para tomar la iniciativa. Arrasando en todos los rounds, el zurdo japonés, de 23 años, derribó al mexicano, de 29, nuevamente con una izquierda sólida y se abalanzó sobre él con una ráfaga de golpes para incitar al árbitro Charlie Fitch (EE.UU.) a declarar un alto bien recibido por la esquina de Valladares. Todos los jueces tenían a Ginjiro liderando en puntos: idénticamente 40-34. En una ocasión se habían intercambiado guantes en un empate técnico y Valladares no pudo seguir por un cabezazo accidental. En su esperada revancha, Ginjiro finalmente se apoderó de los cinturones unificados con una excelente victoria por nocaut técnico.

