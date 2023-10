Yudai Shigeoka derrota a Pradabri y unifica cinturones de 105 libras del WBC Por Joe Koizumi El invicto zurdo japonés, campeón mínimo interino del WBC, Yudai Shigeoka (8-0, 5 KOs), vencio mediante una decisión amplia de (119-109 dos veces, 117-111) sobre el gobernante absoluto del WBC, Panya Pradabri (40-2, 24 KOs). ) de Tailandia, en doce rounds rápidos el sábado en Tokio, Japón. Históricamente fue el primer logro que hermanos adquirieran cinturones mundiales en una misma categoría en una misma promoción en Japon. Yudai, tres años mayor que él a sus 25 años, destronó al formidable campeón apenas una hora después de que su hermano menor Ginjiro, de 23 años, hiciera lo mismo con el campeón de la FIB Daniel Valladares. Yudai, desde el principio, dominó la contienda con su agresividad a pesar de las ocasionales represalias de Panya. El sistema de puntuación abierto indicó que Yudai lideraba después del cuarto (todos 39-37) y después del octavo (todos 79-73). Yudai mantuvo la presión sobre el valiente campeón, ganando casi todas las rondas. Panya, de 32 años, no logró anotar su quinta defensa del cinturón del WBC, pero mostró su corazón y durabilidad contra el pegador zurdo en rápido ascenso. El árbitro fue Steve St. German (Canadá). Dlamini supera a Kameda en la eliminatoria de la FIB Ginjiro Shigeoka vence a Valladares y unifica cinturones de 105 libras de la FIB Like this: Like Loading...

