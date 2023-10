Dlamini supera a Kameda en la eliminatoria de la FIB Por Joe Koizumi El sudafricano Lerato Dlamini (20-2, 11 KOs) logró una decisión dividida (116-112 dos veces, 113-115 contra él) sobre el ex campeón de dos divisiones Tomoki Kameda (40-4, 22 KOs) en doce rounds el sábado en Tokio, Japón. Fue promocionado como una eliminatoria de la FIB para decidir el contendiente obligatorio número 2, y fue una competencia tan competitiva que ambos velocistas intercambiaron golpes rápidos y combinaciones todo el tiempo. En el décimo, Dlamini cayó al suelo, pero se consideró un desliz y se verificó mediante una repetición de vídeo posterior. Tomoki, tres años mayor que él (32), aceleró su ataque en la recta final, pero no fue suficiente para superar sus déficits iniciales en puntos. Promotor: Promociones KWORLD3 (AKA Kameda). Harper-Braekhus termina en empate Yudai Shigeoka derrota a Pradabri y unifica cinturones de 105 libras del WBC Like this: Like Loading...

