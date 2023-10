Harper-Braekhus termina en empate La campeona de peso súper welter de la AMB, Terri Harper (13-1-2, 6 KOs) y la ex campeona welter indiscutible de 42 años Cecilia Braekhus (37-2-1, 9 KOs) pelearon por un empate a diez asaltos el sábado por la noche en el Cartelera de Wood-Warrington en el Utilita Arena de Sheffield, Inglaterra. En una pelea que nunca llegó a un acuerdo, las puntuaciones fueron 97-93 Harper, 95-95, 95-95. Harper retuvo su cinturón de la AMB y el cinturón de la OMB permaneció vacante. Otros resultados:

Kieron Conway TKO6 Linus Udofia (peso mediano)

Hopey Price TKO12 Connor Coghill (peso pluma) Conlan regresa el 2 de diciembre Dlamini supera a Kameda en la eliminatoria de la FIB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.