Zurdo Ramírez-Smith sera por eliminatoria de la AMB Gilberto "Zurdo" Ramírez (44-1, 30 KOs) contra Joe "Common Man" Smith Jr. (28-4, 22 KOs) ahora será una pelea eliminatoria de peso crucero de la AMB. El ganador estará inmediatamente en la fila para una pelea por el título mundial contra el campeón de la AMB, Arsen Goulamirian. Programada para doce asaltos, la pelea se llevará a cabo el sábado por la noche desde The Chelsea en The Cosmopolitan de Las Vegas y se transmitirá en vivo en todo el mundo por DAZN. También hay una nueva co-estelar. El peso súper mediano Bektemir "The Bully" Melikuziev (12-1, 9 KOs) se enfrenta a Alantez "SlyAza" Fox (28-4-1, 13 KOs) en un combate a diez asaltos ya programado en la cartelera. "The Bully" defenderá su título Intercontinental AMB en una pelea a 10 asaltos. La pelea co-estelar original, una eliminatoria final de peso súper mosca de la AMB entre John "Scrappy" Ramírez (12-0, 8 KOs) y Ronal Batista (15-3, 9 KOs), ahora se llevará a cabo en la cartelera Rocha-Santillan del 21 de octubre. Resultados desde Florida Ex campeona mexicana Esmeralda Moreno nominada al Salón de La Fama Internacional de Canastota

