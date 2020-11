Resultados desde Filipinas Llovió nocauts durante el evento pandémico a puerta cerrada de Sanman celebrado el sábado en el gimnasio Sanman en la ciudad de General Santos, Filipinas. El ex campeón mundial Marlon Tapales (34-3, 17 KOs), recuperándose de una derrota por nocaut técnico ante el campeón interino supergallo de la FIB Ryosuke Iwasa en diciembre pasado, ganó por KO en el segundo round a Eden Sonsona (36-12-2, 13 KOs). Tapales derribó a Sonsona dos veces en el primer round a través de viciosos golpes al cuerpo antes de finalmente terminar la noche en el segunro round cortesía de un uppercut perfectamente sincronizado en la sección media. El dos veces retador al título mundial Aston Palicte (27-4-1, 22 KOs) venció fácilmente a Reymark Taday (10-12-1, 5 KOs) en el tercer round de una pelea en peso gallo. Otros resultados:

Joey Canoy TKO4 Jovab Lucas (peso minimosca)

Dave Apolinario TKO5 Bonjun Luperez (peso mosca)

El director ejecutivo de Sanman, Jim Claude Manangquil, quedó más que satisfecho con el resultado del evento a puerta cerrada que se transmitió en vivo a través de Facebook. "Entregamos según lo prometido. Una noche de nocauts al 100%. Gracias a todos los fans que nos apoyaron todos estos años. Nunca nos cansaremos de traerles eventos emocionantes que también lanzarán nuestra nueva generación de campeones mundiales filipinos ", dijo Manangquil.

