Resultados desde Canadá El peso ligero Yves Ulysse Jr. (19-2, 10 KOs) ganó por KO en el séptimo round sobre Mathieu Germain (18-7-1, 8 KOs) en un choque por los títulos Francófonos de la NABF y el WBC el sábado por la noche a puerta cerrada en el Hotel Rimouski. en Rimouski, Québec, Canadá. Germain cayó dos veces. El tiempo era 2:46. El peso ligero Steve Claggett (29-6-2, 19 KOs) salió victorioso cuando David Theroux (16-4, 11 KOs) fue vencido después de seis rounds en una pelea por el título de la NABA. En un choque entre pesos superwélter invictos, Josh Wagner (7-0, 5 KOs) superó a Raphael Courchesne (8-1, 3 KOs) en seis rounds por puntuaciones de 59-55 3x. El peso pesado Adam Dyczka (3-0, 1 KO) venció en cuatro asaltos a Jaye Byard (0-2). Byard cayó en el primer round. Resultados desde Filipinas Fortuna vence a Lozada en seis rounds en Los Angeles

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.