Fortuna vence a Lozada en seis rounds en Los Angeles El Dominicano clasificado # 2 del peso ligero del WBC y ex campeón mundial de las 130 libras de la AMB, Javier “El Abejon” Fortuna (36-2-1, 25 KOs) venció con un impresionante nocaut técnico en el sexto round sobre el Mexicano, Antonio Lozada (40-5-1, 34 KOs) de 6 ‘de altura el sábado en una noche a puerta cerrada en el Staples Center de Los Ángeles. Fortuna derribó a Lozada en el primer round, pero Lozada sobrevivió. Buena acción bidireccional después de eso. Un aluvión de golpes sin respuesta en el sexto round provocó la detención del árbitro. El tiempo era 2:34. Fortuna volvió a la acción después de que el Covid-19 cancelara las peleas programadas con Luke Campbell y Jorge Linares. Está justo en el medio de los nombres del peso ligero como Teofimo, Tank, Lomachenko, Haney, Kingry, Campbell y Linares. El peso ligero Austin Dulay (14-2, 10 KOs) logró una decisión unánime de diez rounds sobre José Luis Gallegos (19-10, 14 KOs). Las puntuaciones fueron 100-90, 100-90, 99-91. El peso ligero Fernando “Feroz” Molina (3-0, 2 KOs) superó por puntos a José Zaragoza (5-3-1, 2 KOs) en seis rounds. Las puntuaciones fueron 60-53. Resultados desde Canadá Resultados desde Londres

