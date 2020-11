Resultados desde Londres El clasificado # 15 del peso welter de la AMB “The Destroyer” Conor Benn (17-0, 11 KOs) dominó a Sebastian Formella (22-2, 10 KOs) durante diez rounds para retener el título continental de la AMB el sábado por la noche en el SSE Arena de Londres. Desde la campana de apertura, Benn prácticamente castigó a Formella, quien perdió una decisión en doce rounds contra el dos veces campeón mundial Shawn Porter a principios de este año. Las puntuaciones fueron 100-91, 99-91, 99-92. El invicto peso pesado Fabio Wardley (10-0, 9 KOs) noqueó a Richard Lartey (14-4, 11 KOs) en el segundo round. Una aplastante mano derecha tendió a Lartey. El tiempo del KO fue 1:22. El invicto peso pesado Alen “The Savage” Babic (6-0, 6 KOs) venció con un KO en el tercer round sobre Tom Little (10-9, 3 KOs). El agresivo Babic derribó a Little en el tercer round y luego lo derribó. El tiempo era 2:38. Babic ha vencido a sus seis oponentes en tres rounds. Pasando de peso welter a peso mediano, Jez Smith (12-2-1, 5 KOs) venció al invicto Ben Ridings (3-1, 0 KOs) en seis rounds. La puntuación fue 60-54. En una pelea por el título vacante de peso gallo inglés, Liam Davies (8-0, 3 KOs) salió victorioso cuando Sean Cairns (7-3, 1 KO) no salió en el séptimo round. Fortuna vence a Lozada en seis rounds en Los Angeles Bandido Vargas KOs Gamez en tres rounds en México

