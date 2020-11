Prospecto Kazajo Akhmedov regresa en diciembre Por.Gabriel F. Cordero El prospecto Kazajo del peso superwelter, Sadriddin Akhmedov (11-0, 10 KOs) actual campeón superwelter Asian Boxing del WBC ,y campeón mundial superwelter Juvenil del WBC, regresará al ring en diciembre, en un evento organizado por la empresa Eye of the Tiger Management el 18 o 19 de diciembre, en un lugar por determinar y al igual que el oponente. En el boxeo amateur, Akhmedov fue un reconocido campeón mundial juvenil. Es profesional desde abril de 2018 y ha realizado su carrera profesional en Canadá. Su último combate fue en diciembre de 2019 en Montreal, noqueó al argentino José Antonio Villalobos (12-6-2, 7 KOs). En esa misma noche estará presente el prospecto del peso pesado Arslanbek Makhmudov (11-0, 11 KOs). Boxeo Panameño de luto Resultados desde Filipinas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.