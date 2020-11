Boxeo Panameño de luto Foto Cortesía: Diario Critica Panamá Por. Gabriel F. Cordero El boxeo panameño tiene días de luto tras el fallecimiento de dos de sus reconocidos entrenadores durante la ultima semana, Eduardo Mena y Carlos Cruz. Mena falleció el sábado y tenía 70 años de edad venia de padecer de distintas complicaciones y al parecer fue vencido por el Covid mientras que Cruz luchaba contra el Cáncer. Mena fue boxeador, entrenador y conocido como el Promotor del Pueblo por sus eventos para boxeadores no promocionados o novatos en una empresa llamada Sunshine Boxing. Mena estuvo en la esquina de muchos boxeadores panameño que llegaron a disputar título mundial pero fue Francisco ‘Rocky’ Fernández el boxeador que lo dio a conocer cuando en 1987 disputó la corona ligero AMB ante el Sudafricano Bryan Mitchell en el mítico gimnasio Gimnasio Nuevo Panamá hoy llamado Roberto Duran. El jueves murió Carlos Cruz, quien entrenó a varios campeones mundiales y fue entrenador junto a otra desaparecida leyenda Panameña, Pellin Avila de la cuadra mas recordada y insignia del boxeo de Panamá llamada ‘Los Sandinistas’ del desaparecido promotor Argentino, Luis Spada . Mena entrenó a los Venezolanos campeones mundiales como Liborio Solís y Yonfrez Parejo y a casi todos los Venezolanos que tomaron a Panamá como su segunda Patria tras el proceso de emigración por la situación política de ese país y se convirtió como un segundo padre para la mayoría. Guadalupe García presenta su libro “Hechos y Realidades Deportivas de un Referee de Boxeo” Prospecto Kazajo Akhmedov regresa en diciembre

