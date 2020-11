Guadalupe García presenta su libro “Hechos y Realidades Deportivas de un Referee de Boxeo” Por. Gabriel F. Cordero El reconocido Árbitro Mexicano José Guadalupe García ha presentado un extraordinario libro de 355 páginas titulado “Hechos y Realidades Deportivas de un Referee de Boxeo” relatando sus experiencias en el ring además desde su formación y experiencias a lo largo de su carrera profesional incluyendo las peleas de campeonato mundial entre 1990 y 2020. Garcia fue Arbitro en una pelea de campeonato mundial por primera vez en enero de 1990 en el combate entre el campeón Tailandés Sot Chitalada y el retador Filipino Ric Siodora por el campeonato mundial mosca del CMB en el Lumpinee Boxing Stadium en Bangkok, Thailand “Es tiempo de compartir mi historia, en un buen momento de salud y actividad en el ring. Es una gran historia de vida y quiero dejar un legado con mis experiencias tanto positivas como adversas en los viajes y durante cada presentación en el ring. “, dijo García “El boxeo siempre ha sido parte de mi vida, es una gran responsabilidad estar arriba de un ring y más en peleas de clase mundial pero siempre tengo en mi mente las palabras que me decía Don José ‘Don Lupe, usted va a llegar muy alto, va a estar en todo el mundo porque he visto sus cualidades y algo que debe tener presente es que siempre es mejor detener un golpe antes y no un golpe después’. Según Garcia su amor por el boxeo comenzó cuando en la plaza de su pueblo natal, Tarimoro, Guanajuato asistió a una pelea donde participó su padre y con una combinación de golpes derribo a su rival. El libro es mas que un homenaje al boxeo y en sus paginas relata sus vivencias y experiencias para las nuevas generaciones de oficiales de ring exhortándoles sobre la gran responsabilidad que tienen los réferis que cuidan de la integridad de los boxeadores a lo largo de cada combate. Don José Sulaimán le enseño que: “Siempre hay que detener una pelea por un golpe antes y no uno después, ya que de no hacerlo así esta en alto riesgo la salud del boxeador que ha recibido mucho castigo”. En el libro presenta grandes relatos de sus actuaciones en el ring en combates en Tailandia, Corea del Sur, Japón, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España, Alemania, Canadá, Rusia, Sudáfrica, Panamá, Finlandia, Kazajstán, Ecuador, García fue el tercer hombres en combates de : Julio César Chávez, Manny Pacquiao, Vitali Klitschko, Marco Antonio Barrera, Jorge Paez, Azumah Nelson, Yuri Arbachakov, Terry Norris, Lennox Lewis, Ricardo López, Wayne McCullough, Javier Castillejo, Jorge Arce, Hosumi Hazegawa, Pongsaklek Wonjongkam, Oleg Maskaev, Israel Marquez, Rafael Marquez, Mia St John, Jackie Nava, Ana Maria Torres, Mariana Juarez, Canelo Alvarez, Toshiaki Nishioka, Abner Mares, Badou Jack, Dmitry Kudryashov, Regis Prograis y Juan Francisco Estrada entre otros. No hay dudas que “Hechos y Realidades Deportivas de un Referee de Boxeo” tiene relatos interesantes y apasionados de uno de los mejores protagonistas del ring de la historia del boxeo mundial. Boxeo Panameño de luto

