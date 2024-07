Resultados desde el Poliedro de Caracas en Venezuela Por. Gabriel F. Cordero En una extraordinaria noche de boxeo días antes de las elecciones en Venezuela, ex campeón mundial de peso paja de la AMB Carlos Canizales (27-2-1, 19 KOs) de Venezuela derrotó a Iván García Balderas de México (12-3-1, 4 KOs) por decisión mayoritaria el viernes por la noche en El Poliedro en Caracas, Venezuela. La pelea tuvo muchos altibajos de intercambios emocionantes. Durante el noveno asalto se anunció que Canizales estaba ligeramente por delante en las tarjetas de puntuación después de 8 asaltos. Ambos peleadores parecieron aumentar inmediatamente el ritmo aún más después de este anuncio. Canizales también sufrió un corte sobre su ojo derecho después de un choque accidental de cabezas en el noveno asalto. García cerró muy fuerte en el asalto 12 y pareció tener a Canizales en problemas. Canizales ganó el título vacante de peso minimosca Plata de la CMB. Las tarjetas de puntuación de los jueces oficiales fueron 116-112 dos veces y 114-114. En un regreso a casa, el ex campeón mundial supermediano de la FIB José Uzcategui (33-5, 28 KOs) derrotó a su compatriota Fernando Brito (12-4, 12 KOs) en el primer asalto. Uzcategui no perdió tiempo y derribó a Brito con un gancho de derecha aproximadamente a la mitad del primer asalto. Uzcategui luego derribó a Brito de manera definitiva con un gancho de izquierda al cuerpo. El final oficial de la pelea fue a los 2:58 segundos del primer asalto. Uzcategui es oriundo de Venezuela, pero ha residido en Tijuana, México durante varios años. El ex peso pesado olímpico Wilmer Vázquez (13-3-1, 4 KOs) de Venezuela ganó por decisión dividida en 10 asaltos al previamente invicto Ubaldo Ilago Reséndiz (12-1, 11 KOs) de México. Los puntajes oficiales fueron 98-92 y 97-93 para Vázquez y 99-91 para Reséndiz. El equipo de transmisión de ESPN Knockout fue muy explícito al decir que sentían que Reséndiz claramente ganó la pelea y lo mencionaron varias veces durante la transmisión posterior al combate. Los invitados de honor en el ringside del Gobierno Bolivariano que preside el presidente Nicolás Maduro fueron los reconocido ex campeones mundiales Erik Morales, Marcos Maidana y Roberto Durán. Olascuaga derrota a Kano y gana el título vacante de la WBO de 112 libras en Japón "Lex" Rocha vence y quita el invicto a "Somer" Domínguez en California Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.