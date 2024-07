Olascuaga derrota a Kano y gana el título vacante de la WBO de 112 libras en Japón Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda El californiano Anthony Olascuaga (7-1, 5 KOs), 111.5, de gran pegada, adquirió de manera impresionante el cinturón vacante de peso mosca de la WBO al conectar un brutal uppercut de izquierda al zurdo japonés Riku Kano (17-4-1, 9 KOs), 117.5, y lo liquidó para el conteo a los 2:50 del tercer asalto en una pelea programada a doce asaltos el sábado en Tokio, Japón. Olascuaga, desde el principio, tomó la ventaja y anotó con efectivos ganchos de izquierda largos al japonés que se acercaba. Kano avanzó con combinaciones de zurdo en el tercer asalto, pero Olascuaga respondió con un golpe letal para derribarlo tan gravemente que no pudo superar el conteo del árbitro José Rivera de Puerto Rico.

Top Boxing News

