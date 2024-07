Nakatani vence a Astrolabio y retiene el título de las 118 libras del WBC en Japón Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda El invicto zurdo japonés Junto Nakatani (28-0, 21 KOs), 117.5, mantuvo su cinturón de peso gallo del CMB en su primera defensa cuando rápidamente se anotó un nocaut de un solo golpe sobre el número uno del CMB Vincent Astrolabio (19-5, 14 KOs), 117.5, a los 2:37 de la sesión de apertura de una programada de doce el sábado en Tokio, Japón. Nakatani realmente sorprendió a los 8.000 espectadores que abarrotaron el Ryogoku Sumo Arena cuando terminó al muy promocionado retador con un solo golpe en el plexo solar. Vincent cayó en agonía al no poder superar el conteo. La demolición de 157 segundos puso de pie a la multitud y elevó su valor sin lugar a dudas. El zurdo alargado Junto, de 26 años, dijo: "Estoy dispuesto a pelear contra otro campeón gallo en una pelea de unificación". Todos los campeones mundiales de 118 libras son sus compatriotas japoneses. Olascuaga derrota a Kano y gana el título vacante de la WBO de 112 libras en Japón

