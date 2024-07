Jake Paul, Chavez Jr y Amanda Serrano ganan en Tampa, Florida El peso crucero Jake Paul (10-1, 7 KOs) derrotó al luchador de MMA/puñetazos desnudos Michael Perry (0-2, 0 KOs) el sábado por la noche en el Amalie Arena en Tampa, Florida. Paul derribó a Perry con un golpe contundente en el primer asalto. Paul volvió a derribar a Perry en el segundo asalto. El final llegó en el sexto asalto cuando Paul derribó a Perry por tercera vez. Perry fue duro, pero no tenía técnica de boxeo, lo que le facilitó las cosas a Paul. El próximo desafío de Jake es una cita contra Mike Tyson en noviembre. En una pelea de peso crucero, el ex campeón de peso mediano del WBC, Julio César Chávez Jr (54-6-1, 34 KOs) tuvo que trabajar duro para derrotar a Uriah Hall (1-1, 0 KOs). Chávez ganó por puntajes de 59-55, 59-55, 58-56. Chávez, de 38 años, desafió a Jake Paul después de la pelea. La campeona unificada de peso pluma de la WBA, IBF y WBO, Amanda Serrano (47-2-1, 31 KOs), aniquiló a Stevie Morgan (14-2, 13 KOs) en dos rounds. Volviendo al formato de diez rounds y dos minutos, Serrano castigó a Morgan desde la campana inicial y consiguió que el árbitro detuviera la pelea en el segundo round. En un par de enfrentamientos entre pesos ligeros invictos, Lucas “Prince” Bahdi (17-0, 15 KOs) logró un espectacular nocaut en el sexto asalto sobre el altamente valorado Ashton “H20” Sylve (11-1, 9 KOs), y Corey Marksman (10-0-1, 7 KOs) se llevó una decisión mayoritaria en ocho asaltos sobre Tony Aguilar (12-1-1, 4 KOs) en una revancha con puntuaciones de 76-76, 77-75, 78-74. Fonseca sorprende al super ex campeon AMB Corrales en Costa Rica Nakatani vence a Astrolabio y retiene el título de las 118 libras del WBC en Japón Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.