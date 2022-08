Resultados desde Detroit El invicto superligero Shohjahon Ergashev (23-0, 20 KOs) demostró por qué está calificado como FIB #6, AMB #12, OMB #8 con un impresionante nocaut en el quinto asalto sobre Ángel “El Furioso” Martínez Hernández (14-2-2, 14 KOs). El miércoles por la noche en el histórico Garden Theatre en Midtown Detroit. En la co-estelar, WBO #12, IBF #11, WBC #7, el bulldozer de peso semipesado Ali Izmailov (9-0, 6 KOs) ganó una decisión unánime en diez asaltos sobre el previamente invicto Eric Murguia (ahora 14-1, 12 KOs) para ganar el título USBA 175lb. Además, el peso gallo Prince Dzanie (23-0, 19 KOs) logra un KO en el segundo round sobre Juan Gabriel Medina (14-12, 12 KOs). AMB ratifica a Bivol-Ramírez Fury tiene nuevo entrenador y busca a Chisora Like this: Like Loading...

