Fury tiene nuevo entrenador y busca a Chisora El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, que pronto se retirará, anunció que será entrenado para su próxima pelea por Isaac Lowe y que ya no está con Sugar Hill. The Gypsy King (32-0-1, 23 KOs) está buscando una tercera pelea con Derek "War" Chisora ​​(33-12, 23 KOs) porque dice que quiere ser el único campeón de peso pesado en la historia en pelear dos trilogías y porque siempre dijo que pelearía con Chisora ​​al final de su carrera. ¿La respuesta de Hill? "¡Buena suerte con eso!" Verificación de hechos: el ex campeón de peso pesado Muhammad Ali también luchó contra dos trilogías, Joe Frazier y Ken Norton. Resultados desde Detroit Figueroa: Sinceramente respeto a Adrien Broner

