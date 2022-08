Figueroa: Sinceramente respeto a Adrien Broner El ex campeón mundial Omar Figueroa Jr. realizó un entrenamiento con los medios en San Antonio el martes cuando se acerca a su batalla de peso súper ligero contra el campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “The Problem” Broner el 20 de agosto en vivo por Showtime desde Hard Rock Live en Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. Omar Figueroa Jr: “Honestamente, hubo un momento en que estaba un poco celoso de Broner. Tuvo una carrera increíble y, como yo, las cosas nos afectaron. Como todos sabemos, las cosas no han ido bien para nosotros. Por lo tanto, estoy haciendo correr la voz sobre la salud mental, haciendo más para llevarla a la corriente principal y me alegro de que mi oponente sea Adrien Broner porque él también es un gran defensor de eso. Siento que puede marcar una gran diferencia si arroja un poco de luz al respecto. Aparte de eso, esta es una gran oportunidad y sé que será una gran pelea. “No miro sus cosas en línea y veo lo que está haciendo. Incluso si comienza a hablar basura, todo es parte del espectáculo. Ha pasado por muchas dificultades y puedo decir que respeto sinceramente a Adrien Broner. No estoy seguro de qué tipo de pareja de baile veré. Esta va a ser una gran pelea para los fanáticos del deporte”. Resultados desde Maryland Like this: Like Loading...

