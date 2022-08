Resultados desde Maryland Con una buena racha de triunfos en el peso superpluma, Jordan White ganó su décima pelea consecutiva y retuvo el título del WBC USNBC con una decisión unánime en 10 asaltos sobre Derrick Murray frente a otra multitud de Jeter Promotions en The Hall Inside Live Casino & Hotel en Hanover, Maryland. White de Washington, DC hizo la primera defensa de su título con puntajes de 100-88, 97-91 y 95-93 para elevar su marca a 14-1. Murray de Saint Louis, Missouri tiene marca de 16-6-1. En la coestelar, Demond Nicholson vencio mediante un nocaut en el tercer asalto sobre Christopher Brooker en una pelea en el peso súper mediano a 10 asaltos. El final llegó a las 2:24 del tercer round para el nativo de Laurel, Maryland, Nicholson, quien ahora tiene marca de 26-4-1 con 22 nocauts. Brooker de Filadelfia tiene marca de 16-12. Figueroa: Sinceramente respeto a Adrien Broner Navarrete listo para Báez este sabado en San Diego Like this: Like Loading...

