Navarrete listo para Báez este sabado en San Diego El campeón de peso pluma de la OMB Emanuel “Vaquero” Navarrete (35-1, 29 KOs) hace la tercera defensa de su título mundial contra su compatriota mexicano Eduardo Báez (21-2-2, 7 KOs) en San Diego el próximo sábado 20 de agosto en el Pechanga Arena (anteriormente San Diego Sports Arena). Emanuel Navarrete: “Es un guerrero con un estilo imponente y adelantado. Es inteligente y tiene buena técnica. La pelea será difícil en los primeros seis asaltos hasta que lo descubra. En la segunda mitad de la pelea, esperamos poder conectar combinaciones al cuerpo para debilitar a mi oponente y lograr la victoria”. “Este ha sido el mejor campo de entrenamiento de mi carrera. Comenzamos el campamento en la Ciudad de México y terminamos en Tijuana”. “Estoy listo para volver después de un largo descanso. A veces te empiezan a surgir dudas cuando pasas tanto tiempo fuera del ring. Pero tan pronto como comienza el campo de entrenamiento, vuelve la mentalidad positiva”. Resultados desde Maryland Eubank-Benn el 8 de octubre en Londres Like this: Like Loading...

