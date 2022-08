Eubank-Benn el 8 de octubre en Londres Un choque entre el peso mediano Chris Eubank Jr (32-2, 23 KOs) y el peso welter Conor Benn (21-0, 14 KOs) se llevará a cabo el 8 de octubre en el O2 de Londres mientras los hijos de dos de los nombres más famosos del deporte luchan. en un enfrentamiento de segunda generación en DAZN. Se informa que la pelea se disputará con un peso pactado de 156 libras. Chris Eubank Jr: “Crecí viendo sus legendarias batallas y siempre queriendo emular eso, y encontrar mi propio archienemigo… ¿podría ser ahora Conor Benn? Vamos a averiguar. Ha recorrido el mismo camino que yo. Conozco su lucha. Viviendo a la sombra de una leyenda e intentando salir de esa sombra y hacerse un nombre propio. Si puede vencerme, se hará un nombre y nunca volverá a caminar bajo la sombra de su padre”. Conor Benn: “Esta pelea es por el legado y fue una oportunidad que sentí que no podía dejar pasar. Mi equipo y yo teníamos otras opciones sobre la mesa, ya que actualmente estoy clasificado entre los 5 primeros con todos los órganos rectores en peso welter y sin duda estoy buscando una pelea por el Campeonato Mundial muy pronto, pero esta pelea está incrustada con tanta historia y yo sé que es uno que el público realmente quiere ver. Para mí, esta pelea es personal: es más que títulos y clasificaciones, ¡es un asunto pendiente entre nuestras familias!”. * * * Eubank Sr y Benn Sr capturaron la imaginación de la nación con su amarga rivalidad durante una era de auge para el boxeo británico a principios de los noventa. La pareja se jugó todo frente a millones de personas en la televisión terrestre, compartiendo dos batallas legendarias en 1990 y 1993. Eubank Sr detuvo a su enemigo en el noveno asalto de su primera batalla contundente en el Centro Nacional de Exposiciones de Birmingham. Se necesitaron tres años para que ocurriera la revancha, que tuvo lugar en un Old Trafford en Manchester con entradas agotadas. El choque por los títulos de peso súper mediano del CMB y la OMB terminó en empate y la pareja nunca volvió a pelear entre sí. Pero sus hijos reavivarán la enemistad familiar en una de las peleas más grandes que haya visto el Reino Unido. Navarrete listo para Báez este sabado en San Diego Round 12 con Mauricio Sulaimán: La evolución del boxeo Like this: Like Loading...

