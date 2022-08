Round 12 con Mauricio Sulaimán: La evolución del boxeo Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán & Presidente del WBC Estuve presente en el Congreso de la Asociación de Comisiones de Boxeo de los Estados Unidos (ABC), que fue en Niagara Falls, en Nueva York. Este grupo se formó en la década de 1980, cuando algunos comisionados de los estados con mayor actividad en este deporte en ese país buscaron unirse para abordar temas prioritarios, con la intención de lograr uniformidad en las normas y procedimientos. El ABC fue fundado por grandes del boxeo, como Duane Ford, Sam Macias, Dickie Cole, Arlen Bynum, Greg Sirb y Randy Gordon, entre otros, quienes tuvieron la visión de ver las porterías y los perímetros aún más lejos, en un deporte que es complicado de gestionar, por el modelo único que ningún otro engloba. El presidente de hoy, Mike Mazzulli, ha establecido un liderazgo y una estructura que parece avanzar con grandes expectativas para lograr la meta tan esperada de uniformidad, solidaridad y reciprocidad entre todos los estados y naciones tribales. El Congreso contó con una gran asistencia y el WBC se enorgulleció de estar presente junto con la NABF como compromiso de respeto y reciprocidad. En el boxeo, los órganos de gobierno o administradores no tienen absolutamente nada que ver con el negocio de este deporte en comparación con todos los demás. En el fútbol americano está la NFL; la MLB en el béisbol; La FIFA y las ligas nacionales de cada país en fútbol, ​​y la NBA en baloncesto. En las artes marciales mixtas, la UFC es la liga más poderosa precisamente porque maneja todos los aspectos del negocio. Ese es el caso en todos los deportes profesionales. Estas entidades controlan todo lo que tiene que ver con su deporte, empezando por el negocio; son ellos quienes negocian contratos de derechos televisivos, patrocinios, e incluso venden franquicias (equipos), y se genera un modelo de negocio en el que trabajan, bajo un mismo esquema y, por tanto, tienen un poder centralizado absoluto en la toma de decisiones. El boxeo es diferente. Las organizaciones no tienen absolutamente nada que ver con el negocio, con el fin de marcar una clara división de funciones y eliminar los conflictos de interés. En el boxeo, el negocio está en manos de los promotores. Este deporte ha sido un gran generador de dinero. El boxeo se inició de manera informal para reunir a personas que jugaban, haciendo apuestas como si dos tipos duros pelearan sin reglas, en un acto de puro salvajismo. El boxeo eventualmente tomó forma y estructura, pero de una manera muy lenta y desorganizada. Las reglas fueron muy básicas y generales durante muchas décadas. Estas peleas atrajeron a miles de personas y, a principios del siglo XX, se convirtió en el evento deportivo más popular en los Estados Unidos e Inglaterra. El campeón de peso pesado fue considerado el ser humano más poderoso del mundo y fue una de las personas más reconocidas internacionalmente en el mundo. Jack Dempsey alcanzó tal popularidad que promedió cien mil fanáticos durante tres peleas en la década de 1920. El próximo septiembre de 2023 se celebrará el centenario de su mítica pelea con Luis Ángel Firpo, donde se construyó un estadio exclusivo para la pelea, con una asistencia de 88.238 espectadores, que se llevó a cabo en el denominado Polo Grounds, de Nueva York, A NOSOTROS. Don Majeski ha comenzado un grupo de trabajo para conmemorar dicho centenario el próximo año con el objetivo de hacer una gran celebración y colocar una placa en el lugar exacto donde dichos Polo Grounds se mantuvieron firmes durante mucho tiempo. Durante décadas, las arenas y estadios se llenaron, generando entradas millonarias, la taquilla fue un gran éxito. El modelo de negocio era muy simple, el promotor pagaba a los boxeadores según un porcentaje de la taquilla. Eventualmente llegó la televisión, y con ella, la señal comenzó a llegar a millones de personas.

Poco a poco la gente prefirió ver deportes en la comodidad de sus casas y gratis en la televisión. El boxeo se convirtió en un deporte que producía eventos con miles de personas en las arenas y millones en la pantalla chica, pero la taquilla comenzó a caer, ya que los derechos de televisión comenzaron a ser fuentes de ingresos más importantes, y así fue como el boxeo cambió por completo. . Nació un nuevo modelo de negocio. Muchas promociones todavía hoy han asegurado el éxito financiero de ese evento sin tener que vender un solo boleto. Entonces, llegó el pago por evento y una vez más cambió el modelo de negocios en este deporte. México es un ejemplo perfecto de este fenómeno, luego de 47 años de transmitir el boxeo de manera ininterrumpida, sábado tras sábado desde la Arena Coliseo, Televisa decidió sacar este deporte de la pantalla chica y solo mostrar las peleas importantes en pago por evento. Mike Tyson y Julio César Chávez fueron los reyes del pago por evento, pero el deporte sufrió un golpe demoledor, ya que la exposición disminuyó, y México sufrió casi 10 años sin tenerlo en TV abierta. Hoy también existen plataformas de streaming y digitales bajo suscripción; esa es la nueva transformación que está experimentando el boxeo y todavía estamos por ver a dónde nos llevará esto. La estructura de las empresas de promoción del boxeo ha cambiado mucho. Los años de Don King y Bob Arum han quedado atrás. Antes, las promociones de boxeo eran un evento memorable, había largas conferencias de prensa de tres o cuatro horas, el acceso a los boxeadores era limitado, las entradas eran artículos de colección, ya que estaban impresas con el arte de la pelea; la gente asistía a los espectáculos con disfraces, ¡los espectáculos presentaban tres, cuatro y hasta cinco peleas de campeonato mundial! Hoy en día, con la excepción de los grandes dos o tres mega espectáculos que ocurren cada año, todos los demás son monótonos, ya ni siquiera nombran el espectáculo, ahora es X vs. Y, las entradas son en su mayoría electrónicas, las conferencias de prensa son todos idénticos, solo cambian los luchadores, no se dice nada, se sigue un guión aburrido y básico y se toma la foto. Eso sí, ahora está la modalidad de ponerlos cara a cara con la esperanza de que se insulten y empujen para sensacionalizar las redes sociales con un escándalo. El día del evento, generalmente vemos un evento principal con una carta de apoyo mediocre. Incluso con todos estos cambios, el boxeo está atravesando, todavía hay destellos de gloria, con peleas de gran interés mundial, y hay una larga lista que los fanáticos quieren ver en un futuro cercano. El boxeo está pasando por una era dorada con tantos luchadores y campeones talentosos, con mujeres finalmente alcanzando la cima del deporte y con tantas opciones para que los fanáticos disfruten de las carteleras de boxeo en todo el mundo varios días durante la semana. Sin embargo, estamos atravesando un momento frágil que necesita atención. Los promotores y las redes deben comprender la necesidad de ver las peleas que los fanáticos quieren ver, colaborar entre sí y hacer acuerdos y hacer crecer la industria de nuestro deporte. Todos debemos trabajar juntos, el boxeo debe aceptar cambios e innovaciones. Es hora de dar la bienvenida a los cambios necesarios para mejorar la seguridad de los boxeadores, pero también para el entretenimiento y el crecimiento de la industria del boxeo. La tecnología está ahí; hay grandes iniciativas, se trata de que las comisiones de boxeo den un paso adelante, y acojan reglas y protocolos, que a través de la tecnología traerían cambios importantes con más público y mayores oportunidades para todos. Sabías…? El Consejo Mundial de Boxeo dio un paso de gigante al cambiar las peleas de campeonato de 15 a 12 asaltos en 1982, luego de algunos años de financiar estudios específicos en el Hospital UCLA de Los Ángeles. Estos estudios dieron lugar a muchos cambios y mejoras en el reglamento que, sin duda, han salvado muchas vidas y han mejorado la calidad de vida de miles de luchadores, tras su retiro de los cuadriláteros. anécdota de hoy Carlos Monzón habría cumplido este domingo 80 años. Una de las grandes innovaciones en el boxeo fue la introducción por parte del WBC de pruebas antidopaje obligatorias después de cada pelea; antes eso no existia. Cuando Mantequilla Nápoles peleó contra el argentino en París, en 1974, estas pruebas recién comenzaban. Mi papá fue al camerino de Monzón después de la pelea a tomar la muestra de orina, estaba deshidratado; le rogó que no lo hiciera, porque hacía 30 minutos que no podía hacerlo. Don José le exigió con mucha firmeza que sí lo hiciera, y que lo esperaría fuera de su camarín. Minutos después, Monzón abrió la puerta y le entregó la jarra medio llena, radiante y afable, como siempre lo hacía con mi papá. En ese momento no había ni siquiera un fax, por lo que todo era por correo. Unas tres semanas después de la pelea, mi papá recibió la carta del laboratorio con los resultados. La prueba de Monzón se convirtió en un caso anecdótico ya que el resultado de la prueba fue… champagne. Agradezco sus comentarios en [email protected] Eubank-Benn el 8 de octubre en Londres Famechon será honrado con funeral de Estado Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.