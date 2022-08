Famechon será honrado con funeral de Estado Por Ray Wheatley – World of Boxing El gran boxeador australiano, el ex campeón mundial de peso pluma del WBC, Johnny Famechon, será honrado con un funeral de Estado. Se informó que el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, anunció el lunes que, después de consultar con los miembros de la familia de Famechon, aceptaron la oferta de un funeral de Estado. ser anunciado pronto. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La evolución del boxeo Fallece Ramon Cairo, icónico fotógrafo del boxeo Argentino Like this: Like Loading...

