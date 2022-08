Fallece Ramon Cairo, icónico fotógrafo del boxeo Argentino Por Gabriel F. Cordero Triste informar el fallecimiento del fotógrafo de boxeo Ramón Cairo (61), el fotógrafo de referencia del Boxeo Argentino, a causa de un infarto. Estaba fotografiando boxeo este último fin de semana antes de dejarnos repentinamente. Cairo fue el principal fotógrafo argentino de los últimos 25 años y se ganó el respeto de todos los boxeadores, aficionados y boxeadores. Famechon será honrado con funeral de Estado "Flechita" Castillo vence a "Choko" Rodriguez en eliminatoria del WBC Like this: Like Loading...

