AMB ratifica a Bivol-Ramírez El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ratificó la pelea obligatoria entre el campeón semipesado Dmitry Bivol y su retador obligatorio Gilberto “Zurdo” Ramírez. Después de recibir una solicitud del promotor de Bivol, Matchroom, de un permiso especial para pelear contra Joshua Buatsi, la AMB negó dicho permiso, por lo que Bivol y Ramírez tenían hasta el 10 de agosto para llegar a un acuerdo o la pelea iría a subasta. “Consideramos que el fallo es justo y honesto considerando que Zurdo Ramírez ha peleado dos peleas de eliminación y ha sido el contendiente número uno para esta pelea desde su victoria contra Sullivan Barrera en 2021”, declaró el presidente de Golden Boy, Oscar De La Hoya. “Seguiremos trabajando arduamente para apoyar a Ramírez en su campaña para convertirse algún día en un campeón mundial de dos divisiones”. La última vez que se llevó a cabo una pelea obligatoria en la división de las 175 libras fue en marzo de 2018, por lo que el lapso está vencido para el campeón y debe enfrentar al retador obligatorio según lo establece el reglamento. Cabe señalar que la Regla C.47 de la AMB dicta que “el Comité y el Presidente, a su exclusivo criterio, considerarán los mejores intereses del boxeo, los propósitos y políticas de la Asociación y otros factores que puedan ser relevantes, y utilizar sus mejores esfuerzos para equilibrar los intereses contrapuestos. La AMB no está obligada a conceder una solicitud de permiso especial”. Ferrer-Vélez el sábado en Orlando, Florida Resultados desde Detroit Like this: Like Loading...

