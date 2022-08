Ferrer-Vélez el sábado en Orlando, Florida Por Damon González/LatinBox Communications Una rivalidad entre dominicano y puertorriqueño está en juego cuando Wesley “El Bongocero” Ferrer (16-1-1, 8 KO’s) de Brooklyn, Nueva York camino de Santo Domingo será probado en la batalla cuando choca contra Jayson “La Maravilla” Vélez de Juncos, Puerto Rico por el título intercontinental de peso ligero de la NBA el sábado por la noche en Plaza Live Orlando en Orlando, Florida en una cartelera presentada por Undisputed Promotions. Ferrer y Vélez se vieron las caras por primera vez en la conferencia de prensa del miércoles. Teofimo López se ve fuerte en los entrenamientos AMB ratifica a Bivol-Ramírez Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.