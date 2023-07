Resultados desde Detroit, Michigan La indiscutible campeona femenina de peso súper pluma Alycia “The Bomb” Baumgardner (15-1, 7 KOs) vengó su única derrota con una decisión unánime en diez asaltos sobre Christina Linardatou (14-3, 6 KOs) el sábado por la noche en el Templo Masónico en Detroit, Michigan. Baumgardner, de 29 años, superó a Linardatou, de 35 años, quien recientemente tuvo un bebé. Las puntuaciones fueron 99-91, 98-92, 98-92. El medallista de oro olímpico Andy Cruz ganó su debut profesional en peso ligero contra el dos veces retador al título mundial Juan Carlos Burgos (35-8-3 21 KOs) para reclamar el cinturón de la FIB Internacional. Cruz castigó a Burgos todo el camino hacia un veredicto unánime de 100-90, 100-90, 98-92. El Burgos de mandíbulas de hierro nunca ha sido detenido. El peso pesado Jermaine Franklin (22-2, 14 KOs), que venía de peleas contra Anthony Joshua y Dillian Whyte en el Reino Unido, dominó al previamente invicto Issac Muñoz (17-1-1, 14 KOs), pero se vio obligado a participar en los diez asaltos completos. . Las puntuaciones fueron 100-90, 100-90, 99-91. El peso pluma Ja’Rico O’Quinn (16-1-1, 8 KOs) superó a Carlos Mujica (8-3, 2 KOs) en diez asaltos en una pelea competitiva. Las puntuaciones fueron 97-93, 96-94 en dos tarjetas. El tercer juez tenía al favorito local O’Quinn arriba 100-90. Picasso vence a Ngebinyana en eliminatoria WBC en Ciudad de México Kelly #2 de la OMB vence a Corzo #9 de la OMB en Inglaterra Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.