Fotos: Martín Pérez (Producciones Agua Blanca) Luego de tres años de inactividad, el peso pluma Francisco Pachay (6-1-1, 4 KOs) regresó la noche del sábado para enfrentar a Arnulfo Bejerano (3-5, 0 KOs) en el evento estelar de la cartelera “Apuesta al Mejor”, promovida por Laguna Premium en Majestic Casino en Ciudad de Panamá, Panamá. Pachay derribó a Bejerano en el primer asalto de la pelea programada para seis, pero cayó en el segundo. Bejerano visitó la lona nuevamente en las rondas tres y cuatro, lo que obligó al árbitro Ernesto Arce a declarar el TKO. El tiempo era 1:21. Los superwelters José Montenegro (2-3-1, 0 KOs) y Alcibíades Ballesteros (2-2-2, 1 KO) lucharon por un empate mayoritario de 6 asaltos en un evento de cinco peleas que confirmó el éxito del ex campeón mundial súper gallo Anselmo “Chemito” Moreno como matchmaker de la empresa de promoción de su esposa. Teresa “La Polla” Almengor (7-1-2, 4 KOs) venció con un nocaut técnico en el tercer asalto sobre Janeth “La Chacalita” Asprilla (1-2-3, 0 Kos). Elias “El Gallo” Vega (5-1, 0 KOs) venció por decisión unánime a Daniel “El Chato” Lezcano (3-2-1, 0 KOs). En un choque de superligeros debutantes, Kadir Macias superó por puntos a Richard Trejos. Anthony Joshua: Estaba en un lugar oscuro Like this: Like Loading...

