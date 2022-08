Resultados desde Ciudad de México El ex campeón mundial de peso mínimo de la AMB Carlos Cañizales (24-1-1, 18 KOs) de Venezuela retuvo su título de peso minimosca de la AMB Fedecaribe por nocaut técnico en el primer round sobre Armando “Ichiro Ozeki” Torres (26-22, 19 KOs) de México . El evento tuvo lugar en el Auditorio BB de la Ciudad de México, México y promovido por Producciones Deportivas. Cañizales esperó pacientemente su momento para conectar un gancho en la cara de Torres que lo dejó visiblemente herido. Su esquina optó por detener la pelea para evitar más castigos. El tiempo oficial de la detención fue 2:05. La victoria mantiene a Cañizales en camino a la oportunidad de pelear contra el actual campeón de peso minimosca de la AMB, Hiroto Kyoguchi. Otros Resultados: Jonathan Alexis “La Flaka” Ramírez TKO 2:51 round 2 Jerson Aguilar 10 rounds peso ligero Gabriel “Nitchs” Jiménez TKO 2:24 round 2 Axl Raí Miranda 6 rounds superligeros Alexis de la Cruz MD Ismael “El Borrego” Avilés (58-57, 57-57 y 58-56) 6 asaltos superligeros Marcelino Córdoba MD Takumu “Taquito” Hosooka(39-38, 37-37 y 40-36) 4 asaltos superpluma Jacobo Reyes UD Emmanuel Alberto “Manny” Hernández (39-38, 39-37 y 40-36) 4 asaltos superpluma Aarón de la Cruz TKO 1 (2:00) Aarón de la Cruz 4 asaltos peso mosca ligero Ricardo “El Gallo Negro” Cruz MD Carlos “Carlitos” Huerta (39-38, 37-37 y 39-37) 4 asaltos gallo Resultados desde Ciudad de Panamá Like this: Like Loading...

