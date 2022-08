Bernard Hopkins: Habla alto y fuerte sobre el mundo del boxeo, Parte 1 En esta entrevista de 4 partes con Fightnews.com®, la leyenda del ring Bernard Hopkins no se anda con rodeos mientras se prepara para embarcarse en la pelea más grande de su carrera fuera del ring. Por Jeff Zimmermann El legendario Bernard Hopkins está a punto de pelear con uno de los pesos pesados ​​del boxeo fuera del ring y no se está conteniendo. Hopkins ya no se va a quedar de brazos cruzados. Esto no es nada nuevo para él, ya que el boxeo lo lleva en la sangre y quedarse callado no es su fuerte. Y comenzó mucho antes de su increíble carrera profesional de 28 años en la que ganó títulos mundiales en peso mediano y semipesado que finalmente culminó como miembro del Salón de la Fama por primera vez en junio pasado en Canastota, Nueva York. Primero se ató los guantes a los 9 años porque tenía tíos que boxeaban, incluido Art McCloud, un peso mediano y semipesado decente. Sin embargo, a los 13 años, Hopkins se sintió atraído por las tumultuosas calles de Filadelfia y se dedicó al crimen, acumulando 9 delitos graves a la edad de 17 años. Comenzó a asaltar a la gente por sus relojes y chaquetas y luego hizo la transición al dinero en efectivo. “Estaba asaltando a los que tenían dinero, se llamaba robo a mano armada fuerte”, dijo Hopkins a Fightnews.com®. “Me estaba aprovechando de los grandes traficantes de drogas, por ejemplo”. Eventualmente aterrizó en la Penitenciaría de Grateford donde cumplió casi 5 años de una sentencia de 15 años. En su segundo año tras las rejas, Hopkins redescubrió el boxeo para dejar salir cierta frustración que esencialmente le salvó la vida. Se convirtió en un campeón aficionado y muy respetado por sus compañeros de prisión. “La reputación lo es todo y tu nombre lo es todo en ese entorno”, dijo Hopkins a Fightnews.com en una entrevista a principios de este año sobre su vida en prisión. Y aunque el legado y la reputación de Hopkin en el boxeo están asegurados y ahora es parte de Golden Boy Promotions dirigida por Oscar De La Hoya, está listo para enfrentarse cara a cara con uno de los nombres más importantes del deporte y dejar que todos sepan cómo él. siente. En esta entrevista de cuatro partes con Fightnews.com® solo unos días después de que el preciado contendiente de peso welter de Golden Boy, Vergil Ortiz Jr., anotara un nocaut en el noveno asalto en su pelea de regreso en Fort Worth, Texas, Hopkins no se anduvo con rodeos y está listo para embarcarse. en la pelea más grande de su carrera fuera del ring. “Es hora de empezar a exponer, a algunos les gustará, a otros no les va a gustar”, dijo Hopkins. “Estoy listo para eso. Una cosa sobre mí, puedes repartirla, deberías poder tomarla también. Entonces, es otra pelea ahora, la mía terminó en ese ring, pero no terminó fuera de él. Voy a estar quitando las cobijas y nuevamente no doy un pase a los peleadores ahora que han sido notificados”. Hopkins señaló directamente con el dedo a Al Haymon, quien se desempeña como “asesor” de muchas de las estrellas más importantes del deporte, incluido el campeón unificado de peso welter Errol Spence Jr, y encabeza el estandarte de Premier Boxing Champions (PBC). “Todos estos tipos se esconden bajo asesores, consultores”, dijo Hopkins. “Ni siquiera se llaman a sí mismos gerentes, pero están haciendo todas estas cosas desde su casa, su ático o su sótano o su oficina o como sea que llamen a su oficina. Es hora de traer a estas personas a la mesa. No tengo miedo de ninguno de ellos. “Hablé cuando estaba activo y voy a hablar ahora. Quiero comenzar desde arriba, por quiénes están representados. Comencemos con Al Haymon primero, diré nombres. Tenemos que empezar con Al Haymon, el mago detrás del plan. Y siempre lo ha sido. Algunos lo llaman un fantasma que vive entre nosotros. Pero sé con quién estamos tratando. Y conozco básicamente su estrategia. Es el mismo comportamiento en el negocio de la música. Nada ha cambiado durante años, excepto los cumpleaños y el tiempo”. Hopkins luego golpeó a los boxeadores y tampoco les da un aviso. “No quiere decir que no pueda volverse rentable con ese régimen, PBC”, continuó Hopkins. “Entonces, el peleador tendrá que hacer algo importante, por lo que creo que la mayoría entró en este negocio, para ser grandioso, pero primero para ser un campeón. Ahora, si vinieron por algo más, entonces deberían escuchar a aquellos que continuarán haciendo lo que hacen mucho después de retirarse. Mira la historia. Mire a los luchadores que tenían antes de que entraran en escena, ya sea a través de los aficionados o de los Juegos Olímpicos. No digo que el hombre no tenga la habilidad y la experiencia, es su carrera, es la carrera del luchador para poder decidir por sí mismo”. Hopkins dio un paso más allá sobre cómo ve a Al Haymon y los boxeadores que representa. “Jeff, déjame decirte, cuando me siento y miro desde una vista panorámica y veo que hay combatientes escondidos, mi impresión es como una persona que es buscada por todas las agencias de aplicación de la ley que existen y se esconden detrás de esas redes de seguridad. como un fugitivo”, explicó Hopkins. “Y solo están esperando a que Al Haymon los entregue y diga que debe hacer negocios. Esos luchadores que creen todo lo que escuchan son tontos. “Son tontos e ignorantes al mismo tiempo. La tontería entra en que no están viendo lo que pasa y escuchando y poniendo sentido común a todo lo que les pasa por el oído, o la persona que está cerca de ellos que es 9 de cada 10 controlados por las masas. Tienen que asumir la responsabilidad”. Hopkins está prestando su voz del Salón de la Fama desde adentro que sin duda causará un alboroto y de un solo golpe, está poniendo a todo el deporte en aviso. “No hay más víctima en esta situación. La víctima es alguien que roba tus cosas sin que lo sepas. Estamos escuchando de un lado a otro no solo a través del mundo del boxeo, sino también a los fanáticos y no fanáticos para ponerle fin, ya sean escritores, locutores o cualquier otra persona. Esto no es nada nuevo, esto ha estado sucediendo durante décadas. Pero una cosa sobre esas otras eras, los mejores lucharon contra los mejores. No estoy hablando solo de Vergil y la gente de nuestro campamento, bajo nuestra promoción. Estoy hablando de todos”. Hopkins conoce muy bien el lado comercial del boxeo, ya que se enfrentó a los promotores Don King y Lou DiBella en sus días de pelea. “Este es un llamado de un miembro del Salón de la Fama que lo hizo todo”, declaró Hopkins. “Esta es tu carrera. Cuando todo está dicho y hecho, no puedes hacer retroceder el reloj y deshacer el mal, porque pones toda tu vida y fe en ello. Incluso si el 90% de eso fue positivo y la parte comercial en la que normalmente no estás involucrado, el 90% no está involucrado, se les dice, no preguntan, son los receptores. Sé esto por un hecho y hechos. “Es hora de llamar a estos tipos. Es hora de llamar a estos “pretendientes que quieren pelear”, pero no quieren pelear ahora. Las negociaciones son negociaciones. Dos firmas se juntan como lo hacen los abogados. Hemos hecho muchas llamadas telefónicas al otro lado. Ahora, por alguna razón y puede haber algo de verdad en ello, pero no toda la verdad, la única forma en que vamos a sobrevivir es si tenemos estas peleas por ese individuo o este individuo, eso es una tontería. “¿No saben que el boxeo sobrevivió a la Depresión y otras dolencias que vienen y plagan la historia de las empresas, los deportes y los negocios? Esto es realmente para los luchadores que van a leer esto. Pero se quien les va a decir que no lo lean, que no le hagan caso. Una vez que empiezan a hacer preguntas, los desafío a todos a tomar el cuestionario B-Hop, probarlo y presentárselo a su asesor, consultor, gerente, lo que sea. Y les garantizo que obtendrán una canción y un baile de ellos". * * * La parte 2 de esta entrevista exclusiva con el miembro del Salón de la Fama Bernard Hopkins se publicará mañana.

