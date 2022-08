Pedraza-Commey en Oklahoma lo más llamativo del fin de semana Después de un sábado muy ocupado el fin de semana pasado, solo tenemos un evento principal de boxeo en el calendario este sábado. Es una buena. ESPN/ESPN+ presenta una cartelera apilada encabezada por dos ex campeones mundiales cuando José “Sniper” Pedraza (29-4, 14 KOs) lucha contra Richard “RC” Commey (30-4, 27 KOs) en un choque de peso welter junior a 10 asaltos en Hard Rock Hotel & Casino en Tulsa, Oklahoma. La cartelera también presenta un montón de acción de peso pesado. La co-estelar de diez rounds esta Jared “The Real Big Baby” Anderson (11-0, 11 KOs) regresando contra Miljan Rovcanin (24-2, 16 KOs). Además, Efe Ajagba (15-1, 12 KOs) y Trey Lippe Morrison (18-1, 17 KOs) verán acción en combates separados. Es posible que aparezcan otras transmisiones, incluida una pelea de Murat Gassiev el viernes, por lo que les mantendremos informado. Sims Jr vence a Mino en Orlando, Florida Bernard Hopkins: Habla alto y fuerte sobre el mundo del boxeo, Parte 1 Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.