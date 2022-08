Anthony Joshua: Estaba en un lugar oscuro El ex campeón de peso pesado Anthony Joshua comentó en las redes sociales sobre su extraño colapso en el ring luego de su derrota ante el actual campeón Oleksandr Usyk anoche en Arabia Saudita. Deseo que @usykaa (Oleksandr Usyk) siga teniendo éxito en su búsqueda de la grandeza. Eres un campeón de acto de clase. ¡Ayer tuve que llevarme mentalmente a un lugar oscuro para competir por los cinturones de campeonato! Tuve dos peleas, una con Usyk y otra con mis emociones y ambas sacaron lo mejor de mí. Seré el primero en admitir que me decepcioné. Actué por pura pasión y emoción, y cuando no se controla, no es genial. Amo tanto este deporte y seré mejor a partir de ahora. Respeto Resultados desde Ciudad de Panamá Resultados desde California Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.