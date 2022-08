Resultados desde California El invicto peso ligero Ruben “Ace” Torres (19-0, 16 KOs) ganó con un espectacular KO en el séptimo asalto sobre Cristian Báez (18-2, 17 KOs) el sábado por la noche en el Omega Products International Event Center en Corona, California. Ambos peleadores cayeron en el segundo round. Báez le dio a Torres todo lo que pudo manejar durante seis asaltos. En la séptima ronda, a Torres se le atribuyó una caída cuestionable. Cuando se reanudó la acción, Báez seguía quejándose con el árbitro y Torres lo noqueó con un gancho de izquierda. El tiempo era 1:53. El peso welter Louie López (12-1-1, 4 KOs) superó por puntos al previamente invicto Elias “Ingles” Díaz (11-1, 6 KOs) en ocho asaltos con puntuaciones de 77-75, 77-75, 78-74. Anthony Joshua: Estaba en un lugar oscuro Navarrete noquea a Báez y retiene el título pluma de la OMB Like this: Like Loading...

