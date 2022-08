Navarrete noquea a Báez y retiene el título pluma de la OMB El campeón de peso pluma de la OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete (36-1, 30 KOs) venció con un espectacular nocaut en el sexto asalto sobre Eduardo Báez (21-3-2, 7 KOs) el sábado por la noche en el Pechanga Arena (anteriormente conocido como San Diego Sports Arena) en San Diego, California. Báez parecía en camino a una sorpresa impactante hasta que Navarrete terminó con un solo golpe: un tiro al hígado. El tiempo era 1:05. Navarrete, quien no había peleado en casi un año y dejó que su peso aumentará mientras tanto, estaba abajo en dos de las tarjetas de los tres jueces (50-45 y 48-47) en el momento de la detención, mientras que una tarjeta tenía Navarrete adelante 49-46. “Esperaba una pelea como esta”, dijo Navarrete. “Nunca subestimé a Eduardo Báez. Sabía que era un excelente luchador y el hecho de que golpeaba bastante fuerte. Fue mucho más complicado de lo que esperaba. Pero luego vino ese tiro, y pude rematarlo. Ese es un golpe muy mexicano. Viene con mi sangre. Y puedes ver, no lanzo un gancho de izquierda perfecto como estás acostumbrado a ver. Pero este me salió perfecto. Y viste el resultado porque no muchos muchachos pueden hacer ese tiro”. Resultados desde California LaManna vence a Roman en Atlantic City Like this: Like Loading...

