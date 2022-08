LaManna vence a Roman en Atlantic City Después de un año de inactividad, el peso mediano Thomas LaManna (32-5-1, 13 KOs) regresó al ring mediante un triunfo por una decisión unánime en ocho asaltos (2x 77-74, 78-73) sobre Saul Roman (46-15, 38 KOs) en el evento principal de Boardwalk Boxing de Rising Star Promotion que se llevó a cabo el sábado por la noche en Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City, Nueva Jersey. Sacudiéndose el óxido del ring después del descanso más largo de su carrera, LaManna tuvo una actuación general sólida y casi termina con Roman en el quinto con un caída después de aterrizar una ráfaga de golpes. El ex retador al título mundial permanecerá ocupado, buscando pelear dos veces más antes de fin de año, bajando a 160 libras en el proceso. El peso gallo Emmanuel “Salserito” Rodríguez (12-0, 6KOs) de Newark, NJ capturó el título WBO NABO Latino de manera impresionante al entregar una victoria por nocaut técnico RD4 (0:27) sobre Frank “El Castigador” González (9-3, 4KOs ) de Miami, Fla. en el evento co-principal de la noche. Rodríguez, de mentalidad ofensiva, derribó a González dos veces en el segundo antes de detenerlo en el cuarto para capturar el título de las 118 libras. Ante una multitud local ruidosa, Justin “Time” Figueroa perdió poco tiempo al abrumar y finalmente derribar a Tavaris Smith con RD1 KO (1:34) para obtener su primera victoria profesional. Los cuatro prospectos invictos en la cartelera permanecieron invictos con Avon Griffin, José Nieves, Kurt Scoby y Anthony Johns logrando victorias. Derrick Van ganó una decisión dividida sobre Paul Bamba. Navarrete noquea a Báez y retiene el título pluma de la OMB Puello vence a Akhmedov y gana el título de las 140 libras de la AMB Like this: Like Loading...

