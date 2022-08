Puello vence a Akhmedov y gana el título de las 140 libras de la AMB En un choque por el título superligero vacante de la AMB que antes tenía Josh Taylor, Alberto Puello (21-0, 10 KOs) venció con una decisión dividida en doce asaltos al agresivo Batyr Akhmedov (9-2, 8 KOs) el sábado por la noche en el Seminole. Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. Pelea muy reñida con Puello prevaleciendo 115-113 Akhmedov, 117-111, 117-111 Puello. “Lo domine, a veces contragolpeando y otras veces avanzando”, dijo Puello. “Lo que estudié del gimnasio y de los videos, sabía que él aplicaría presión. Pero en realidad me sorprendió la cantidad de presión con la que comenzó y al final pude descifrarlo. Sabía que era una pelea reñida, y mantuve la distancia y mantuve la presión en el jab esta noche y eso me ayudó a obtener la victoria”. LaManna vence a Roman en Atlantic City García vence a Gutiérrez y gana el título las 130 libras de la AMB Like this: Like Loading...

