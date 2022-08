García vence a Gutiérrez y gana el título las 130 libras de la AMB El invicto superpluma Héctor García (16-0, 10 KOs) destronó al campeón de la AMB Roger Gutiérrez (26-4-1, 20 KOs) por decisión unánime en doce asaltos el sábado por la noche en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. García acumuló una ventaja que luego se desvaneció en la recta final, pero hizo lo suficiente para prevalecer con puntajes de 117-111, 117-111, 118-110. Dos sorpresas seguidas por García, quien conmocionó al mundo al vencer contundentemente al respetado Chris Colbert en una eliminatoria de la AMB en febrero. “Significa mucho para mí ganar este título”, dijo García. “Se lo dedico a mi gente, a toda República Dominicana ya mi pueblo, San Juan de la Maguana. En los profesionales, nadie me conocía. Pero en los aficionados, la gente sabía mi nombre. Fui a los Juegos Olímpicos, era mi sueño. Tuve una buena carrera. [Gutiérrez] estaba buscando el golpe correcto para derribarme, pero pude dominar, dictar el ritmo de la pelea y obtener la victoria”. Puello vence a Akhmedov y gana el título de las 140 libras de la AMB Lipinets vence a Figueroa por título Silver del WBC en Florida Like this: Like Loading...

