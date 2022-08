Lipinets vence a Figueroa por título Silver del WBC en Florida En un choque de ex campeones mundiales, Sergey Lipinets (17-2-1, 13 KOs) venció a Omar “Panterita” Figueroa (28-3-1, 19 KOs) el sábado por la noche en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. Lipinets, quien intervino con cinco días de anticipación después de que el rival original de Figueroa, Adrien “The Problem” Broner, se retira repentinamente citando problemas de salud mental, derribó a Figueroa en el segundo round y lo castigó hasta que su esquina lo sacó de la pelea después del octavo round. La pelea fue por el título de plata del WBC. Después de la pelea, Figueroa indicó que esta sería su última pelea. El invicto superligero Brandun Lee (26-0, 22 KOs) ganó una decisión unánime en diez asaltos sobre Will Madera (17-2-3, 10 KOs). Madera derribó a Lee con fuerza en la tercera ronda con una mano derecha. Lee se recuperó y tomó el control a partir de entonces. Las puntuaciones fueron 98-91 3x.

El destacado invicto de peso pesado Lenier Pero (8-0, 5 KO) noqueó a Joel Caudle (9-7-2, 6 KO) en el primer asalto. El invicto peso mediano Fiodor Czerkaszyn (20-0, 13 KOs) vencio a Gilbert Venegas Jr (11-2, 7 KOs) en el cuarto round. El tres veces atleta olímpico estadounidense Rau’shee Warren (19-4, 5 KOs) fue vencido por decisión en seis asaltos ante el oficial de peso gallo Francisco Portillo (18-11-2, 10 KOs). Ismael Barroso (24-3-2, 22 KOs) el superligero #3 de la AMB venció a Fernando David Saucedo (63-10-3, 10 KOs) en el cuarto round. El invicto peso semipesado Atif Oberlton (6-0, 5 KOs) recorrió la distancia por primera vez, derrotando a Robert Burwell (9-7, 3 KOs) sobre seis rounds por puntajes de 60-54, 60-54, 59-55. García vence a Gutiérrez y gana el título las 130 libras de la AMB Resultados desde San Diego Like this: Like Loading...

