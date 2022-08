Resultados desde San Diego En un choque entre pesos welter invictos, Giovani “Gallo de Oro” Santillán (30-0, 16 KOs) gano una decisión unánime de diez asaltos sobre Julio Luna (19-1-2, 10 KOs). Los puntajes fueron un realista 96-94, y dos jueces le dieron una blanqueada de 100-90 al boxeador local. El prospecto invicto de peso mediano Nico Ali Walsh (6-0, 5 KOs), nieto de Muhammad Ali, noqueó a Reyes Sánchez (7-3, 3 KOs) en el segundo asalto con un golpe al cuerpo. La pelea tuvo lugar en el mismo lugar donde Ken Norton le rompió la mandíbula al abuelo de Walsh en una derrota por decisión dividida en 1973. En un choque entre pesos welter junior invictos, el olímpico mexicano Lindolfo Delgado (16-0, 13 KOs) derrotó a Omar “Pollo” Aguilar (24-1, 23 KOs) en ocho rounds por puntajes de 77-75, 79-73, 79-73 . En un choque entre los invictos de peso ligero junior Austin Brooks (7-0, 2 KOs) venció a Oliver Galicia (5-0-1, 3 KOs) por decisión unánime en cuatro rounds, 40-35 3x. El peso ligero junior Xavier Martínez (18-1, 12 KOs) detuvo a Alejandro Guerrero (12-3, 9 KOs) con una andanada de golpes a los 2:57 del quinto asalto. El peso ligero Miguel “Cave Man” Contreras (12-1-1, 6 KOs) anotó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Josec Ruiz (23-7-3, 16 KOs). Las puntuaciones fueron 79-72, 80-72, 80-82. El peso pluma #1 de la FIB Luis Alberto “Venado” López (26-2, 15 KOs) finalizó a Yeison Vargas (20-11, 15 KOs) con un tiro al hígado en el segundo round. El tiempo era 1:24. El invicto peso pesado de 6’9 Antonio “El Gigante” Mireles (5-0, 5 KOs) salió de la lona en el primer asalto para obtener un nocaut técnico en el segundo asalto contra Kaleel Carter (2-2, 2 KOs). Lipinets vence a Figueroa por título Silver del WBC en Florida ¿Tyson Fury se retira OTRA VEZ? Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.