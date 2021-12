Resultados desde Carson, California Por Miguel Maravilla en el ringside Cody Crowley (20-0, 9 KOs) vencio mediante una decisión unánime en diez asaltos sobre el FIB # 1, WBC # 6, OMB # 6 Kudratillo Abdukakhorov (18-1, 10 KOs). Abdukakhorov derribó a Crowley en la segunda ronda, pero por lo demás fue prácticamente todo Crowley. Crowley hizo retroceder a Abdukhakhurov al principio del segundo con un recto de izquierda y continuó presionando, pero un recto de izquierda de Abdukhakurov derribó a Crowley. Abdukhakurov sangraba abundantemente por la oreja izquierda mientras Crowley seguía disparando el recto mientras la sangre continuaba fluyendo por su oreja y el costado de su cabeza. El canadiense comenzó a presionar en el sexto asalto, atacando a Abdukhakurov mientras el sangrado continuaba fluyendo de su oído. El recto de izquierda de Crowley estuvo a punto en el séptimo mientras continuaba conectando y anotando. El peleador de Uzbeki rodeó el ring al final de la pelea en el octavo y boxeó cuando Crowley aplicó la presión en la segunda mitad. En el noveno, Crowley continuó dejando que sus manos retrocedieran hacia Abdukhakurov mientras parecía desvanecerse. En la décima y última ronda, fue Crowley quien mostró el general del ring respaldando al ensangrentado Abdukhakurov en el camino hacia la victoria por decisión.Los jueces anotaron la pelea 98-91, 97-92 y 95-94, para Crowley. * * * El invicto superligero Brandon Lee (24-0, 22 KO’s) de La Quinta, California fue impresionante al anotar un nocaut en el séptimo asalto sobre Juan Heraldez (16-2-1, 10 KO’s) de Las Vegas. Lee y Heraldez intercambiaron en la campana de apertura con Lee conectando los golpes audaces en la primera ronda. Mostrando un llamativo jab en el segundo, Lee boxeó desde la distancia mientras Heraldez chorreaba sangre de su nariz acechando. Continuando boxeando en el tercero, Lee hizo un círculo y siguió con la derecha conectando a Heraldez que continuó presionando. Fue Lee quien comenzó a presionar y seguir con combinaciones que marcaron a Heraldez con golpes de color. En el quinto, Lee aceleró el paso soltando sus manos y conectando mientras Heraldez mantenía la presión, más tarde en el asalto, Lee comenzó a sangrar por la nariz, pero conectó con un gancho de izquierda que sacó sangre de la nariz de Heraldez. A la mitad de la sexta, Lee continuó boxeando con Heraldez continuando acechando mientras Lee trabajaba más que Heraldez. Bombeando el jab en el séptimo, el jab cegó a Heraldez cuando una combinación de uno-dos lo envió a la lona, ​​el árbitro llegó a una cuenta de diez a los 2:11 del séptimo. * * * El filipino Marlon Tapales (35-2, 18 KO’s) eliminó al japonés Hiroski Teshigawara (22-3-2, 15 KO’s) en dos rondas en la eliminatoria de peso súper gallo de la FIB. Tapales descargó sobre Teshigawara mientras contaba hasta ocho, el peleador japonés siguió luchando pero Tapales conectó con un gancho de izquierda enviándolo a través de las cuerdas mientras el árbitro Jack Reiss le concedía el beneficio de la duda. Sin embargo, el filipino continuó donde lo dejó dejando caer a Teshigawara por última vez cuando el árbitro interrumpió la pelea a los 6 segundos del segundo asalto. * * * El ex retador al título de peso crucero Andrew Tabiti (17-1, 5 KOs) anotó un KO en el quinto asalto sobre Mitch Williams (16-8-3, 11 KOs). * * * El peso pesado armenio Gurgen Hovhahnnisiyan (2-0, 2 KO’s) anotó un nocaut en el segundo asalto sobre Nick Jones de Jackson, Mississippi (9-4, 6 KO’s). Hovhannisiyan derribó a Jones en la segunda ronda. Se levantó rápidamente pero el armenio continuó atacando cuando la esquina de Jones hizo que el árbitro Jerry Cantu detuviera la pelea a los 2:54 del segundo. * * * El peso súper welter Custio Clayton (18-0-1, 12 KO’s) ganó por decisión unánime sobre Cameron Krael (18-19-3, 5 KO’s). Fue una actuación dominante de Clayton, pero tuvo que poner su trabajo contra el duro y duradero Krael en diez rondas de distancia. Los jueces anotaron la pelea 99-91, 98-92 y 96-94. * * * El peso welter Bryan Favela (30-2-1, 17 KO) hizo un trabajo rápido de Tyrone Luckey (15-15- 4, 11 KO’s) al anotar un nocaut en el primer asalto. El árbitro Jack Reiss detuvo la pelea cuando Lucky estaba fuera. * * * En la pelea de apertura desde el Dignity Health Sports Park en Carson, California, el superligero Jesús Castillo (9-6-2, 3 KOs) de Durango México anotó un nocaut en el segundo asalto sobre Miguel Angel Aispuro (12-10-2, 8 KO’s ) de Culiacán, Sinaloa, México. Castillo atacó a Aispuro ya que no respondió, lo que provocó que el árbitro detuviera la pelea. Lomachenko vence a Commey en el MSG Resultados desde el Madison Square Garden

