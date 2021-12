Resultados desde el Madison Square Garden La estrella en ascenso del peso mediano junior Xander Zayas (12-0, 9 KOs) aniquiló a Alessio Mastronunzio (9-2, 3 KOs) en la primera ronda. Zayas dejó caer a Mastronunzio, luego lo atacó hasta que se detuvo la pelea. El tiempo era 2:52. El invicto prospecto de peso welter de 38 años Pablo “Pretty Boy” Valdez (6-0, 5 KOs) derribó a Julio César Sánchez (11-4, 6 KOs) cuatro veces en la cuarta ronda para conseguir un KO a las 2:40. En un choque entre pesos welter junior invictos, John Bauza (16-0, 7 KOs) anotó un KO en el cuarto asalto sobre Michael Williams Jr. (19-1, 12 KOs). Bauza derribó a Williams en cada una de las primeras tres rondas y lo terminó con tres caídas en la cuarta ronda. El tiempo era 2:18. El peso pluma James “Crunch Time” Wilkins (10-2, 6 KOs) ganó en ocho asaltos por decisión unánime sobre Juan Tapia (10-4, 3 KOs). Wilkins derribó a Tapia en la cuarta ronda. Las puntuaciones fueron 77-75, 77-74, 76-75. El peso welter Kelvin Davis (3-0, 2 KOs), el hermano mayor de Keyshawn Davis, anotó un nocaut técnico en el segundo asalto sobre Ryan Schwartzberg (1-4-1, 1 KO). Davis derribó a Schwartzberg en la segunda ronda y la pelea se detuvo después de la ronda. El peso semipesado “Mighty” Joe Ward (6-1, 3 KOs) detuvo a Britton Norwood (10-4-1, 7 KOs) en el primer asalto. Resultados desde Inglaterra

