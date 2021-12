Resultados desde Inglaterra El invicto peso welter Conor “The Destroyer” Benn (20-0, 13 KOs) anotó un impresionante nocaut en el cuarto asalto contra el ex campeón de welter junior de la OMB de 37 años Chris Algieri (25-4, 9 KOs) el sábado por la noche en el M&S Bank. Arena en Liverpool, Inglaterra. Benn derribó a Algieri con un golpe de puño en la segunda ronda y luego lo noqueó con una mano derecha en la cuarta ronda. El tiempo era 2:58. Benn es el hijo de la leyenda del ring Nigel Benn. La campeona indiscutible de peso welter Katie Taylor (20-0, 6 KOs) defendió con éxito sus coronas del WBC, AMB, FIB y OMB contra la retadora obligatoria de la AMB Firuza Sharipova (14-2, 8 KOs). Las puntuaciones fueron 98-92, 97-92 96-93. El ex campeón de peso superligero de Europa, Gran Bretaña y la Commonwealth, Robbie Davies Jr (22-3, 15 KOs) anotó un rápido KO en el segundo asalto sobre el “Hammerin ‘” de Filadelfia Hank Lundy (31-9-1, 14 KOs) para ganar el titulo vacante Continental de la AMB. Davies golpeó a Lundy a través de las cuerdas en la segunda ronda para terminarlo. El tiempo era 1:23. FIB # 5, WBA # 12 peso súper pluma Joe ‘The Welsh Wizard’ Cordina (14-0, 8 KOs) tomó una decisión unánime de diez asaltos sobre Miko Khatchatryan (13-1, 7 KOs). Las puntuaciones fueron 100-90, 98-92, 98-92 Resultados desde el Madison Square Garden Bivol supera a Salamov y retiene titulo AMB en Rusia

