Lomachenko vence a Commey en el MSG El ex campeón mundial de tres divisiones Vasiliy Lomachenko (16-2, 11 KOs) anotó una decisión unánime en doce asaltos sobre el ex campeón mundial Richard Commey (30-4, 27 KOs) en una pelea de peso ligero el sábado por la noche ante 8.555 fanáticos en Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Loma desarmó a Commey, derribándolo con fuerza en la séptima ronda. Commey apenas sobrevivió a la ronda. Loma superó a Commey en el resto del camino para ganar 117-110, 119-108, 119-108. WBC # 7 Hart vence a Murray en Filadelfia Resultados desde Carson, California

