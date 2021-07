Resultados desde Buenos Aires, Argentina El evento principal de peso súper gallo a 10 asaltos el jueves por la noche vio al favorito de los fanáticos invicto local Héctor Andrés Sosa (12-0, 8 KOs) de Argentina detener a Jeremías Javier Ulibarre (8-13-1, 1 KO) en el tercer asalto en una pelea por alardear de la ciudad. derechos. El evento se llevó a cabo en el Paraná Futbol Club, San Pedro, Buenos Aires, Argentina con cada peleador de Buenos Aires. Los dos lucharon bastante igualados durante las dos primeras rondas y cada uno tuvo sus momentos. Sosa atrapó a Ulibarre alrededor de un minuto en la tercera ronda conectando con una combinación de dos golpes al cuerpo y Ulibarre se arrodilló. Venció la cuenta, pero Sosa inmediatamente descargó más golpes donde el árbitro intervino y detuvo la pelea en 1:19 de la tercera ronda. Ulibarre estaba visiblemente descontento con el paro, pero parecía todavía conmocionado por los golpes iniciales al cuerpo. Sosa sigue siendo campeón de supergallo sudamericano. Asistieron los ex campeones del mundo Raúl Balbi y Juan Martín Coggi quienes fueron reconocidos con cada uno presentado con acomodaciones certificadas. Completando la cartelera: Joel Mafauad UD Miguel Angel Correa 6 asaltos superligeros (El árbitro contó a Mafauad en el asalto 1 después de que cayó de la mano derecha detrás del hombro izquierdo) Laureano Sciuto Franco UD Facundo Huanque 6 rondas pesos ligeros Alfredo Jorge Luis Soto UD Rodrigo Gustavo Gabriel Roldan 6 rondas ligeros Nazareno Silguero UD Marcelo German Rodríguez 4 asaltos pesos semipesados Carlos Andres Tello & Sampson Lewkowicz promocionaron el evento con TyC Sports televisando Boxeo de regreso en Nuevo México el 31 de julio Conferencia de prensa final de Colbert-King

